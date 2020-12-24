В Украине запустили онлайн-платформу с данными об украинской IT-экосистеме: чем она полезна

На сегодняшний день в Украине насчитывается от 3 до 5 тысяч IT-компаний.
Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) объявило о запуске онлайн-платформы 360 Тесh Ecosystem Overview, на которой можно найти подробную информацию об интересующих вас украинских IT-компаниях и стартапах.
Как сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, платформа откроет новые возможности для всех участников рынка, а также позволит им более эффективно взаимодействовать и развиваться. Кроме того, это дополнительный толчок по привлечению международных инвестиций.
По словам авторов, 360 Tech Ecosystem Overview – это онлайн-платформа для поиска бизнес-информации об IT-компаниях, людях, инвесторах и вообще всей технологической экосистеме Украины. Собранная информация будет вмещать:
- данные о текущем развитие IT-компаний;
- информацию об учредителях и лиц на руководящих должностях;
- классификацию компаний по индустриями;
- инвестиции и финансирование;
- слияния и поглощения;
- новости компаний и тенденции в отрасли.
Проект в свою очередь был создан в рамках Меморандума между Минцифрой и компанией Sannacode, которая специализируется на разработке мобильных приложений и веб-сервисов. Платформа будет постоянно обновляться и наполняться новыми проектам. Ожидается, что к апрелю 2021 портал будет полностью заполнен.
Ранее украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы в уходящем году.
В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией коронавируса – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "Коронавирус". Второй по популярности – запрос "Коронавирус рекомендации", а на третьем месте – "Выборы в США".
Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис "Google Класс", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались карантином в Украине, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.