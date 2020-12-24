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В Украине запустили онлайн-платформу с данными об украинской IT-экосистеме: чем она полезна

24 декабря 2020, 21:45

На сегодняшний день в Украине насчитывается от 3 до 5 тысяч IT-компаний.

IT-отрасль
IT-отрасль / Techecosystem

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) объявило о запуске онлайн-платформы 360 Тесh Ecosystem Overview, на которой можно найти подробную информацию об интересующих вас украинских IT-компаниях и стартапах.

Как сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, платформа откроет новые возможности для всех участников рынка, а также позволит им более эффективно взаимодействовать и развиваться. Кроме того, это дополнительный толчок по привлечению международных инвестиций.

По словам авторов, 360 Tech Ecosystem Overview – это онлайн-платформа для поиска бизнес-информации об IT-компаниях, людях, инвесторах и вообще всей технологической экосистеме Украины. Собранная информация будет вмещать:

  • данные о текущем развитие IT-компаний;
  • информацию об учредителях и лиц на руководящих должностях;
  • классификацию компаний по индустриями;
  • инвестиции и финансирование;
  • слияния и поглощения;
  • новости компаний и тенденции в отрасли.

Проект в свою очередь был создан в рамках Меморандума между Минцифрой и компанией Sannacode, которая специализируется на разработке мобильных приложений и веб-сервисов. Платформа будет постоянно обновляться и наполняться новыми проектам. Ожидается, что к апрелю 2021 портал будет полностью заполнен.

Ранее украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы в уходящем году.

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией коронавируса – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "Коронавирус". Второй по популярности – запрос "Коронавирус рекомендации", а на третьем месте – "Выборы в США".

Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис "Google Класс", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались карантином в Украине, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

Минцифры
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