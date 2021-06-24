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Новая игра про Чужих обзавелась свежим трейлером и датой релиза

24 июня 2021, 13:33

На ПК её можно приобрести за 599 грн.

Aliens: Fireteam
Кадр из Aliens: Fireteam / 20th Century Games

Издательство 20th Century Studios и студия Cold Iron Studios продолжают подогревать интерес к горячо ожидаемому кооперативному шутеру Aliens: Fireteam, который по духу приближен к дилогии Left 4 Dead.

Авторы опубликовали на YouTube свежий трейлер проекта, который внезапно обзавёлся ещё одним словом в заголовке. Но важнее другое: игра обзавелась датой выхода – 24 августа. Уже идёт сбор предзаказов.

Расценки следующие:

  • Steam — 599 грн за стандартное издание и 1049 грн за Deluxe.
  • PS Store — 1199 грн за стандартное издание и 2099 грн за Deluxe.
  • Microsoft Store — 1099 грн за стандартное издание. На момент написания новости предзаказ на Deluxe-издание ещё не запущен.

Напомним, что Fireteam – каноничная глава в саге про ксеноморфов. События игры развиваются 23 года спустя после третьего фильма, игрокам же отводится роль солдат Колониальной армии на борту корабля USS Endeavour. Членам экипажа поручена важная миссия – исследовать сигнал бедствия, пришедший из дальних людских колоний.

Кооперативный PvE-шутер рассчитан на 3 игроков, в распоряжении которых окажется 5 уникальных классов и арсенал из более чем 30 видов оружия. Сражаться придётся против 20 типов существ, среди которых 11 различных видов ксеноморфов (от фэйсхаггеров до преторианцев), андроиды и другие противники из киновселенной.

Параллельно авторы оригинального Left 4 Dead дорабатывают свой новый проект под названием Back 4 Blood. Разработчики решили вновь вернуться к жанру кооперативного экшна, в котором нужно будет крошить полчища кровожадных зомби.

Выход игры состоится 12 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также персональных компьютерах в Steam и EGS.

Alien: Isolation
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