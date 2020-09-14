Покупка TikTok Microsoft - в корпорации рассказали, закончат ли сделку

В Microsoft рассказали, закончат ли сделку по покупке TikTok / Reuters

Китайская компания ByteDance отказалась от продажи американского сегмента популярного приложения для видеороликов TikTok корпорации Microsoft.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Microsoft.

"ByteDance сообщил нам сегодня, что они не будут продавать операции TikTok в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение было бы хорошим для пользователей TikTok, при этом защищая интересы национальной безопасности. Для этого мы бы внесли значительные изменения, чтобы обеспечить соответствие службы высочайшим стандартам безопасности, конфиденциальности, онлайн-безопасности и борьбы с дезинформацией", ‒ именно так составлен текст.

По данным агентства Reuters, в качестве покупателя американской части TikTok компания ByteDance выбрала корпорацию Oracle. Предполагается, что она станет технологическим партнером китайской стороны и возьмет на себя управление пользовательскими данными TikTok в США.

"Не ясно, одобрит ли предложенную сделку президент США Дональд Трамп, который хочет, чтобы американская технологическая компания владела большей частью TikTok в Соединенных Штатах", ‒ рассказали журналистам.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против ByteDance, действия которой, по мнению Белого дома, несут угрозу национальной безопасности страны.

Позднее Трамп поставил обязательным условием одобрения покупки корпорацией Microsoft (или любым другим американским покупателем) TikTok у ByteDance перечисление в казну США "большой суммы денег".