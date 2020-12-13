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Популярная социальная сеть Twitter создает конкурента Discord и TeamViewer

13 декабря 2020, 16:39
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Twitter объявила о покупке стартапа Squad для демонстрации экрана во время видеозвонков.

Twitter / The Verge

Не секрет, что Twitter активно работает над интеграцией в социальную сеть разных функций, выходящих за рамки стандартных твитов. Так, ранее социальная сеть микроблогов сообщила о запуске аналога "сторис" из Instagram.

В эту пятницу популярная соц сеть объявила о покупке сервиса Squad – это приложение, которое позволяет общаться с друзьями через видеочат и совместно использовать экран.

Twitter встроит виртуальные места для мероприятий, которые предлагает приложение Squad, в собственную платформу. По этой причине Squad будет закрыт уже сегодня, 13-го декабря. Пользователи уже получили уведомления о прекращении деятельности сервиса.

Специалисты Squad в свою очередь помогут в разработке новых способов связи, включая интерактивные аудио- и видеобеседы, рассказал вице-президент Twitter по продукту Илья Браун.

Приложение Squad / TechCrunch

Как сообщает издание The Verge, Twitter также может закрыть свой сервис прямых трансляций Periscope, некогда пользовавшийся огромной популярностью. Компания планирует отойти от идеи, чтобы люди транслировали видеопоток в больших масштабах, и хочет, чтобы пользователи стали вести эфиры в небольших сообществах.

Ранее мы сообщали, что компания Apple активизировала разработку собственного поискового сервиса на фоне антимонопольного расследования американских властей в отношении их конкурентов из Google.

Twitter Discord
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