Популярная социальная сеть Twitter создает конкурента Discord и TeamViewer

Twitter объявила о покупке стартапа Squad для демонстрации экрана во время видеозвонков.
Не секрет, что Twitter активно работает над интеграцией в социальную сеть разных функций, выходящих за рамки стандартных твитов. Так, ранее социальная сеть микроблогов сообщила о запуске аналога "сторис" из Instagram.
В эту пятницу популярная соц сеть объявила о покупке сервиса Squad – это приложение, которое позволяет общаться с друзьями через видеочат и совместно использовать экран.
Twitter встроит виртуальные места для мероприятий, которые предлагает приложение Squad, в собственную платформу. По этой причине Squad будет закрыт уже сегодня, 13-го декабря. Пользователи уже получили уведомления о прекращении деятельности сервиса.
Специалисты Squad в свою очередь помогут в разработке новых способов связи, включая интерактивные аудио- и видеобеседы, рассказал вице-президент Twitter по продукту Илья Браун.
Как сообщает издание The Verge, Twitter также может закрыть свой сервис прямых трансляций Periscope, некогда пользовавшийся огромной популярностью. Компания планирует отойти от идеи, чтобы люди транслировали видеопоток в больших масштабах, и хочет, чтобы пользователи стали вести эфиры в небольших сообществах.
Ранее мы сообщали, что компания Apple активизировала разработку собственного поискового сервиса на фоне антимонопольного расследования американских властей в отношении их конкурентов из Google.