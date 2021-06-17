Представлен смартфон с самой большой в мире камерой

Leica представила свой первый смартфон Leitz Phone 1 / Leica

После длительного сотрудничества с Huawei компания Leica запускает собственный смартфон – Leitz Phone 1. Основной упор ожидаемо сделан на камере, которая по своим техническим характеристикам действительно уникальна для мобильного рынка.

В Leica не скрывают, что Leitz Phone 1 – это по сути переименованная и слегка видоизмененная версия вышедшего ранее Sharp Aquos R6. У обоих устройств идентичные характеристики, но различное оформление задней панели.

Как и в модели Sharp, в первом камерафоне немецкой компании установлена самая большая камера для мобильных устройств – это 1-дюймовый сенсор на 20.2 Мп с 7-элементным объективом, который дополнен широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 19 мм и диафрагмой f/1.9. В комплекте к Leitz Phone 1 прилагается крышка для объектива.

Технические характеристики Leica Leitz Phone 1:

Габариты: 162×74×9,5 мм, 212 г

Дисплей: 6,6", 2730×1260, OLED IGZO

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888, 2,84 ГГц, Adreno 660

Память: 12 ГБ оперативной, 256 ГБ постоянной, слот для microSD

Камера: 20 Мп, f/1,9 (основная) + ToF + 12 Мп (фронтальная)

Батарея: 5000 мАч, USB Power Delivery

ОС: Android 11

Связь: USB Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G

Новинка оснащена 6.6-дюймовым LCD IGZO дисплеем с разрешением 2730×1260 точек, пиковой яркостью 2000 нит и частотой изображения до 240 Гц – она адаптивна и может понижаться до 1 Гц во время просмотра статичных изображений ради экономии энергии. За производительность новинки отвечает процессор Snapdragon 888 в паре с 12 ГБ ОЗУ LPDDR5.

Также можно выделить защиту от влаги и пыли по стандартам IPX5/8 и IP6X, модуль NFC для бесконтактных платежей, слот для карты microSD объемом до 1 ТБ, адаптер Wi-Fi 6, разъем USB-C и 3.5-мм аудиоджек для наушников.

Предзаказы на Leitz Phone 1 начнут принимать в Японии с 18 июня, а старт продаж состоится 31 числа. Стоимость стартует от 188 тысяч иен (около 46 000 грн).

Ранее стало известно, что смартфоны и наушники OnePlus официально появятся в Украине. Дистрибуцией смартфонов и других гаджетов OnePlus в Украине и других шестерых странах (Беларуси, Молдове, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане) займется компания ERC.