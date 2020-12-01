Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 888

Qualcomm анонсировала Snapdragon888.

Компания Qualcomm в рамках ежегодного саммита Snapdragon Tech Summit анонсировала следующий флагманский процессор Snapdragon 888, который ляжет в основу большинства флагманов следующего года.

Новинка похвастается интегрированным 5G-модем, выполненным по 5-нм техпроцессу, с уменьшенным энергопотреблением. Также среди улучшений заявлен новый процессор для работы искусственного интеллекта Hexagon 780, который стал вдвое быстрее предшественника.

Компания обещает "самое значительное обновление производительности графического процессора Qualcomm Adreno". В том числе заявлен новый процессор обработки изображений Spectra ISP, способный снимать фото и видео со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду – это примерно 120 фотографий с разрешением 12 Мп.

Одной из первых моделей на Snapdragon 888 станет Xiaomi Mi 11. Всего на презентации подтвердили 11 брендов, устройства которых получат SD 888:

ASUS

BlackShark

Lenovo

LG

MEIZU

Motorola

Nubia

Realme

OnePlus

OPPO

Sharp

Vivo

ZTE

Snapdragon 888 / Qualcomm

Больше подробностей о Snapdragon 888 компания расскажет уже завтра, в рамках второго дня саммита Snapdragon Tech Summit.