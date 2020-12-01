Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 888

Обещают, что Fortnite без проблем пойдет в режиме 90 fps.
Компания Qualcomm в рамках ежегодного саммита Snapdragon Tech Summit анонсировала следующий флагманский процессор Snapdragon 888, который ляжет в основу большинства флагманов следующего года.
Новинка похвастается интегрированным 5G-модем, выполненным по 5-нм техпроцессу, с уменьшенным энергопотреблением. Также среди улучшений заявлен новый процессор для работы искусственного интеллекта Hexagon 780, который стал вдвое быстрее предшественника.
Компания обещает "самое значительное обновление производительности графического процессора Qualcomm Adreno". В том числе заявлен новый процессор обработки изображений Spectra ISP, способный снимать фото и видео со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду – это примерно 120 фотографий с разрешением 12 Мп.
Одной из первых моделей на Snapdragon 888 станет Xiaomi Mi 11. Всего на презентации подтвердили 11 брендов, устройства которых получат SD 888:
- ASUS
- BlackShark
- Lenovo
- LG
- MEIZU
- Motorola
- Nubia
- Realme
- OnePlus
- OPPO
- Sharp
- Vivo
- ZTE
Больше подробностей о Snapdragon 888 компания расскажет уже завтра, в рамках второго дня саммита Snapdragon Tech Summit.