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Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 888

1 декабря 2020, 18:35

Обещают, что Fortnite без проблем пойдет в режиме 90 fps.

Qualcomm анонсировала Snapdragon888.

Компания Qualcomm в рамках ежегодного саммита Snapdragon Tech Summit анонсировала следующий флагманский процессор Snapdragon 888, который ляжет в основу большинства флагманов следующего года.

Новинка похвастается интегрированным 5G-модем, выполненным по 5-нм техпроцессу, с уменьшенным энергопотреблением. Также среди улучшений заявлен новый процессор для работы искусственного интеллекта Hexagon 780, который стал вдвое быстрее предшественника.

Компания обещает "самое значительное обновление производительности графического процессора Qualcomm Adreno". В том числе заявлен новый процессор обработки изображений Spectra ISP, способный снимать фото и видео со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду – это примерно 120 фотографий с разрешением 12 Мп.

Одной из первых моделей на Snapdragon 888 станет Xiaomi Mi 11. Всего на презентации подтвердили 11 брендов, устройства которых получат SD 888:

  • ASUS
  • BlackShark
  • Lenovo
  • LG
  • MEIZU
  • Motorola
  • Nubia
  • Realme
  • OnePlus
  • OPPO
  • Sharp
  • Vivo
  • ZTE
Snapdragon 888 / Qualcomm

Больше подробностей о Snapdragon 888 компания расскажет уже завтра, в рамках второго дня саммита Snapdragon Tech Summit.

Fortnite Snapdragon 888
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