Razer выпустила Hammerhead True Wireless X – беспроводные наушники для геймеров

Кадр из Control / Remedy

Производитель геймерских устройств Razer представил новые полностью беспроводные наушники Hammerhead True Wireless X. Аудиогаджет выделяется стильными фирменными светящимися логотипами на наушниках.

Новые Hammerhead True Wireless X выполнены в формате вкладышей, как и оригинальные Hammerhead True Wireless, а вот кейс у них такой же, как у Hammerhead Pro. Новинка поддерживают специальный игровой режим с низкой задержкой на уровне 60 мс.

Из уникальных особенностей модели производитель называет настраиваемые сенсорные грани управления с зелёной светодиодной подсветкой. Для тонкой настройки устройства необходимо установить приложение Razer Audio, в котором также можно назначить разные функции на прикосновения к сенсорным областям. Например, можно запрограммировать быструю активацию игрового режима.

Razer Hammerhead True Wireless X работают со смартфонами, планшетами, ноутбуками и даже консолями. Производитель заявляет о 24 часах автономной работы с включённой подсветкой и 28 часах с отключённой подсветкой. Цена новых наушников Razer составляет 80 долларов (~2199 грн). Продажи уже стартовали.

В марте этого года компания Harman привезла в Украину TWS-наушники нового поколения – JBL Live Free NC+ TWS и Live Pro+ TWS. Обе новинки водонепроницаемы и имеют сертификат IPX7, поэтому могут составить вам компанию в любую погоду.

Наушники доступны в Украине по рекомендованной розничной цене 5299 грн за JBL Live Free NC+ и 5499 грн – за JBL Live Pro+.