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Rockstar приготовила подарки для всех игроков GTA Online и Red Dead Online

11 февраля 2021, 20:31

Издатель начал раздачу специальных бонусов игрокам GTA Online и Red Dead Online в качестве благодарности за успешный 2020-ый.

В GTA Online и Red Dead Online раздают подарки / Rockstar

Один из главных оплотов игровой индустрии, компания Rockstar Games решила подвести итоги прошлого года милым обращением к игрокам. Она благодарит всех своих фанатов за поддержку и невероятные отзывы и скромно рассказывает об ещё одном рекордном годе.

Так, онлайновая GTA V вновь побила свой собственный рекорд по количеству игроков, а в Red Dead Online за прошлый декабрь пришло больше всего игроков с момента релиза.

Также обе игры побили рекорд по количеству видео-контента: "Огромная благодарность всем авторам на YouTube за забавные, скилловые и красивые видео, которые заставляют нас возвращаться снова и снова". В честь успешного года сейчас в RDO и GTA Online выдают приятные бонусы, а в течение этого года выйдет ещё больше контента, включая большое расширение для соло-игры в Red Dead Online.

Напомним, что позже на этот год запланирован выход улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X. Игроков ждет существенное визуальное обновление по сравнению с оригинальной версией 2013-го года – все благодаря использованию движка RAGE из другого проекта студии, Red Dead Redemption 2. Подписчики PS Plus получат бесплатную копию GTA 5 при переходе на PlayStation 5.

Что же касается горячо ожидаемой GTA VI, то Rockstar Games по-прежнему не выпускала соответствующего анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена. Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.

Ранее в Сети всплывала информация, что главным героем GTA VI впервые за историю серии будет женщина. Будет ли это просто выбор пола, или оба героя примут участие в сюжете в зависимости от выбора игрока (как это было в Assassin’s Creed Odyssey), неизвестно.

GTA V - трейлер для PS5

Сейчас в Сети активно обсуждают возможный ремастер классической трилогии GTA для консолей нового поколения. В частности, речь идет о сборнике переизданий игр легендарной трилогии, в которой войдут GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Соответствующий анонс ожидается "в течение 90 дней".

По неподтвержденной информации над игрой работает шотландское подразделение Rockstar Games – Rockstar Dundee, в послужном списке которого числится Crackdown 2 и Halo: The Master Chief Collection. Чем именно ремастер будет отличаться от оригинала, пока что неизвестно. Можно лишь предположить, что разработчики подтянут графику и текстуры для каждой из игр, а также перенесут классические игры серии на современный движок RAGE. Именно на нём работают четвёртая и пятая части GTA.

Grand Theft Auto GTA IV Rockstar Rockstar Games Red Dead Redempion 2 GTA 6
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