Sherlock Holmes Chapter One - трейлер и сюжет новой игры украинской компании

Sherlock Holmes Chapter One / Frogwares

Украинский частный разработчик Frogwares выпускает приквел игр про молодого Шерлока Холмса.

По сюжету новой игры, которая должна выйти в 2021 году, у 21-летнего Шерлока трагически погибла мать - при непонятных обстоятельствах. И он начинает расследовать ее смерть.

По описанию игры, в Sherlock Holmes Chapter One можно использовать не только дедукцию, но и силу, а также обман.

В игре Шерлок незнаком еще с доктором Ватсоном, но у него есть другой другой друг Доктор Ватсон Джон.

Компания, по слухам, постаралась над сюжетом и игровым процессом, но судить можно будет, когда будет уже больше информации о самой игре.

Пока что в трейлере только намекают на некие мистические события, а графика из будущей заставке - не предмет. для критики игры.

Sherlock Holmes Chapter One - трейлер новой игры о молодом Шерлоке:

Sherlock Holmes Chapter One выйдет на PC, Xbox One, PS4 в 2021 году.

Напомним, фанаты игры на радостях обвалили сайт Epic Games когда появилась возможность скачать GTA 5 бесплатно.