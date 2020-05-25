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Sherlock Holmes Chapter One - трейлер и сюжет новой игры украинской компании

25 мая 2020, 19:45

Компания Frogwares представила краткий трейлер и описание сюжета предстоящей игры Sherlock Holmes Chapter One.

Sherlock Holmes Chapter One
Sherlock Holmes Chapter One / Frogwares

Украинский частный разработчик Frogwares выпускает приквел игр про молодого Шерлока Холмса. 

По сюжету новой игры, которая должна выйти в 2021 году, у 21-летнего Шерлока трагически погибла мать - при непонятных обстоятельствах. И он начинает расследовать ее смерть.

По описанию игры, в Sherlock Holmes Chapter One можно использовать не только дедукцию, но и силу, а также обман.

В игре Шерлок незнаком еще с доктором Ватсоном, но у него есть другой другой друг Доктор Ватсон Джон.

Компания, по слухам, постаралась над сюжетом и игровым процессом, но судить можно будет, когда будет уже больше информации о самой игре.

Пока что в трейлере только намекают на некие мистические события, а графика из будущей заставке - не предмет. для критики игры.

Sherlock Holmes Chapter One - трейлер новой игры о молодом Шерлоке:

Sherlock Holmes Chapter One выйдет на PC, Xbox One, PS4 в 2021 году.

Напомним, фанаты игры на радостях обвалили сайт Epic Games когда появилась возможность скачать GTA 5 бесплатно.

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