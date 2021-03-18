Sony показала контроллеры следующего PlayStation VR для PS5

Sony показала контроллеры для PlayStation VR 2 / Блог PlayStation

Компания Sony внезапно показала первые изображения контроллера для следующего поколения PlayStation VR, который поможет игрокам погрузиться в игры для виртуальной реальности.

Внешне геймпады во многом напоминают решения Oculus и Valve для своих VR-шлемов – это пара округлённых "половинок", благодаря которым игроки смогут уверенно держать контроллер в руках с большой свободой действий.

Из элементов управления у каждого из контроллеров для виртуальной реальности (для левой и правой руки) будут адаптивные триггеры с сопротивлением, как у контроллера DualSense. Те, кто играли на PS5, знают, как кнопки L2 и R2 реагируют на нажатие, когда вы, например, натягиваете тетиву лука и выпускаете стрелу. Такая механика сразу выводит ощущения от игры для виртуальной реальности на новый уровень.

Среди других особенностей отмечаются:

Тактильная отдача: каждая мелочь в игре будет подробно передаваться через тактильную отдачу нового контроллера. Путешествие по каменистым пустыням, кулачные бои – ощущения сильно отличаются, что лишь усиливает эффект визуальной и звуковой составляющей игры для виртуальной реальности;

каждая мелочь в игре будет подробно передаваться через тактильную отдачу нового контроллера. Путешествие по каменистым пустыням, кулачные бои – ощущения сильно отличаются, что лишь усиливает эффект визуальной и звуковой составляющей игры для виртуальной реальности; Система определения касаний: вы еще не успеете разместить пальцы на контроллере, а он уже знает, куда вы хотите их поставить. Это позволяет выполнять более естественные движения руками в игре;

вы еще не успеете разместить пальцы на контроллере, а он уже знает, куда вы хотите их поставить. Это позволяет выполнять более естественные движения руками в игре; Отслеживание: внизу контроллера есть следящее устройство, которое передает сигнал новой гарнитуре виртуальной реальности.

Специальные устройства для разработчиков уже скоро появятся у разработчиков по всему миру, отметили в компании. При этом ранее сообщалось, что релиз PS VR второго поколения в 2021 году ждать точно не стоит, так как Sony предстоит ещё много работы в этой области.