Sony впервые показала геймплей Horizon Zero Dawn 2 – эксклюзива PS4 и PS5

Кадр из Horizon: Forbidden West / Sony

Игровое подразделение Sony провело онлайн-мероприятие State of Play, в рамках которого впервые показали игровой процесс Horizon Forbidden West – сиквела Horizon Zero Dawn. Геймплей был записан с PlayStation 5.

В целом, разработчики развили идеи первой части, добавив масштабные подводные локации, а также новые виды роботов, напоминающих мумака из "Властелина колец".

Детализация мира стала на порядок выше (игра выглядит просто фантастически), а сами локации стали куда более вертикальными. Среди геймплейных нововведений стоит отметить "лазерный" планер, прямо как в Breath of the Wild, крюк-кошка, метательное копье и другие. Также на месте возможность хакать роботов и элементы паркура.

Horizon Forbidden West выходит в этом году, но точной даты релиза в Sony не сообщили. Игра выйдет не только на PS5, но и на "старушке" PS4. Как она будет выглядеть на последней, пока неизвестно. Так или иначе, после всего увиденного, становится понятно, что Horizon Forbidden West – главный релиз Sony на этот год.

Геймплей Horizon Forbidden West

Первая часть вышла на PS4 в 2017 году и в итоге стала одним из самых популярных эксклюзивов за весь жизненный цикл консоли. Технически игра вышла настолько красивой, что движок студии одолжил Хидэо Кодзима для создания Death Stranding. В 2020 году игру портировали на ПК.