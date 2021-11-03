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Стало известно, как 5G скажется на экологии планеты

3 ноября 2021, 05:18
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Сейчас связь 5G доступна лишь 15% жителей планеты.

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Стандарт пятого поколения требует оперативности во внедрении / 1zoom.ru

Компания Ericsson спрогнозировала последствия внедрения 5G в мире. Результаты проведенного исследования показали, что стандарт пятого поколения положительно скажется на экологии Земли.

В отчете, опубликованном на сайте компании, идет речь о том, что это будет более эффективный способ передачи данных, который сократит количество выбросов углекислого газа в окружающую среду.

"При активном внедрении 5G в четырех наиболее грязных" секторах - электроэнергетика, транспорт, производство и строительство - количество выбросов CO2 в европейском регионе сократится на 55-170 миллионов тонн. Это эквивалентно удалению с дорог 35 миллионов автомобилей", - говорится в отчете.

Эксперты подсчитали, что к 2030 году благодаря 5G выбросы углекислого газа в странах ЕС сократятся на 550 миллионов тонн в год.

"Возможность подключения к сети напрямую позволит перейти к более экологичному будущему с низким уровнем выбросов углерода и повлияет на достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году", - добавили эксперты.

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В связи с этим, специалисты советуют ускорить процесс внедрения стандарта пятого поколения.

Напомним, Huawei и Vodafone Ukraine официально протестируют в Украине технологию 5G в конце октября. Соответствующее заявление было озвучено представителями компании Huawei во время презентации Huawei Road Show 2021.

Первая вышка 5G состоится на территории инновационного парка UNIT. City в Киеве (рядом со станцией метро Дорогожичи). Доступ получат IT-компании, резиденты UNIT.City. Будут работать только специальные сим-карты и совместимые с 5G терминалы. Полоса радиочастот передачи / приема базовой станции - 3700-3800 МГц (TDD) Ширина канала - 100 МГц.

5G и коронавирус

В прошлом году по всему миру распространилась теория заговора о том, что якобы излучения радиооборудования, работающего по стандарту 5G, способствует распространению вируса SARS-CoV-2 и является причиной пандемии коронавирусной болезни. По состоянию на начало апреля 2020 года в Великобритании было зарегистрировано около 30 актов вандализма против сотовых башен и несколько попыток поджога, причем жгли башни и 3G, пишет Википедия.

7 апреля 2020 года на сайте президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с требованием "запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье". Петиция набрала 25638 голосов из 25000 необходимых для ее рассмотрения. 20 июля в Офисе президента Украины отклонили требования, и президент поблагодарил подписантов "за активную гражданскую позицию", но отметил, что 5G не несет вреда здоровью, если придерживаться требований по уровню электромагнитного излучения.

viber
экологическая катастрофа 5G в Украине
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