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В королевскую битву Apex Legends грядёт новый большой ивент

5 марта 2021, 13:04

Игроков ждёт "Кольцо ярости", нездоровые эксперименты и 24 предмета события.

Apex Legends
Apex Legends - трейлер и детали Теории Хаоса / Respawn

Компания Respawn рассказала о деталях "Теории Хаоса" – нового коллекционного события в королевской битве Apex Legends, который стартует вместе с релизом на Switch 9 марта.

Игроков ждёт захват "Кольцо ярости" – каждые несколько дней во время ивента Respawn будет корректировать распространённость, время и размер кольцевых вспышек. Всего будет пять различных этапов с увеличением сложности.

Кроме того, с новым ивентом на месте локации Водоочистная установка (Water Treatment) появится лаборатория Каустика. Захваченные земли Каустика предложат вам в роли подопытного в сумасшедшем эксперименте пройти через облако газа, чтобы получить доступ к четырём золотым предметам экипировки. Если собрать все 24 предмета события, то вы станете обладателем реликвии Бангалор "Холодная сталь".

Сейчас Apex Legends доступна на Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 и PC, а на следующей неделе, 9 марта, выйдет и на Nintendo Switch – игроки там получат 30 пропусков актуального боевого пропуска и повышенный опыт на пару недель.

Apex Legends – трейлер события "Теория хаоса"

Напомним, что Apex Legends – это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов – здесь лишь поединок пилотов друг с другом. Геймерам доступны разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи – например, маячок возрождения.

Неделей ранее Apex Legends в очередной раз побила свой рекорд в Steam – 27 февраля пиковый онлайн вплотную подобрался к отметке в 200 тысяч человек. Параллельно этому шутер показывает отличные результаты на Twitch, Если ранее проект смотрели в среднем 20-30 тысяч человек, то теперь он нередко выбивается в топы и занимает третью позицию.

Apex Legends
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