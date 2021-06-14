В iPhone 12 нашли секретную возможность, о которой Apple никогда не рассказывала

В iPhone 12 нашли способ поставить 2 SIM-карты / Apple

Блогер и энтузиаст самодельного ремонта различной техники Хью Джеффрис продемонстрировал "секретную" возможность последних Айфонов, о которой Apple никогда не рассказывала и которую можно проделать своими руками без особых проблем.

Речь идёт о возможности установить двойной слот для SIM-карт. Дело в том, что, начиная с iPhone Xs, Apple поставляет для международного рынка iPhone с одной nanoSIM и одной встроенной eSIM. Исключение составляют версии для китайского рынка – они получили привычный пользователям Android двойной слот для физических SIM-карт.

Как оказалось, в международный iPhone 12 можно легко установить двойной слот для китайского iPhone 12, купленный, например, на AliExpress. Купить такую запчасть можно всего за 100 грн. По размеру новая деталь не отличается от старой, поэтому без проблем встает на её место. Доступны слоты для iPhone XR, iPhone 11 и всю линейку iPhone 12.

После установки нового лотка в настройках iPhone 12 автоматически начинает отображать "переднюю" и "заднюю" SIM-карты вместо прежних SIM и eSIM. При этом iOS автоматически назначает IMEI-код от eSIM на вторую физическую SIM-карту, то есть в прошивке всё уже есть.

Конечно, на примере мастера процедура кажется довольно простой, но всё же требует некоторых навыков и инструментов. Отметим, что выполнять подобные манипуляции стоит только на свой страх и риск – гарантия на устройство после этого пропадёт.

Ранее мы рассказывали о другом энтузиасте, который до неузнаваемости изменил дизайн Playstation 5. Автор поместил компоненты новой консоли в деревянный корпус, чтобы она стала похожа на богатую версию ретро-консоли 70-х.