В коллекционное издание King's Bounty II включили королевскую корону

Сама игра выйдет 24 августа на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.
Компания 1C Entertainment и студия-разработчик Koch Media объявили о начале приёма предварительных заказов на фэнтезийную ролевую игру King's Bounty II, а также рассказали о "королевском" коллекционном издании.
Изначально игра должна была выйти в марте этого года, но релиз сдвинулся на полгода – продолжение известной серии тактических RPG выйдет 24 августа на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC, а пока что можно оформить заявку на цифровые издания в онлайн-магазинах.
На выбор предлагают четыре издания:
Издание "Первого Дня" – в цифровом и физическом виде (все платформы):
- Боевой конь Псов войны,
- набор Королевской Элитной Стражи,
- пылающие орлы (игровой отряд),
- огнерукие големы (игровой отряд),
- щит Принцессы в доспехах,
- динамическая тема (на PlayStation).
Издание Lord's Edition – только в "цифре" (все платформы):
- Жезл Обмана,
- молот Льда,
- посох Гармонии,
- меч Тирана,
- доспех опустошённых,
- набор "Герои и негодяи".
Издание Duke's Edition – только в "цифре" (PC),
- Содержимое Lord's Edition,
- цифровой артбук,
- цифровой саундтрек.
Королевское коллекционное издание:
- Издание "Первого Дня" + бонусные дополнения,
- почти настоящая королевская корона,
- двусторонний плакат с ключевым изображением и картой,
- артбук в твёрдом переплёте,
- диск с саундтреком.
По всем признакам King's Bounty II выглядит грамотным продолжением культовой RPG серии – то есть предлагает совершенно новую историю, а не пробует проехаться на хайпе прежних впечатлений от сюжета и героев, которых создал раньше кто-то другой.
Здесь вам и наследник скоропостижно умершего короля, и огромное количество разнообразных существ, предметов и заклинаний, и тревожные пророчества, которые как шёпот расползаются по улицам, есть что-то смутное и недоброе, таящиеся впереди, и есть вы – кому всё это разгребать.
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Релиз игры по-прежнему запланирован на текущий год для консолей PlayStation и Xbox, а также ПК.