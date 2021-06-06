В коллекционное издание King's Bounty II включили королевскую корону

У King’s Bounty II стартовали предзаказы / 1C

Компания 1C Entertainment и студия-разработчик Koch Media объявили о начале приёма предварительных заказов на фэнтезийную ролевую игру King's Bounty II, а также рассказали о "королевском" коллекционном издании.

Изначально игра должна была выйти в марте этого года, но релиз сдвинулся на полгода – продолжение известной серии тактических RPG выйдет 24 августа на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC, а пока что можно оформить заявку на цифровые издания в онлайн-магазинах.

На выбор предлагают четыре издания:

Издание "Первого Дня" – в цифровом и физическом виде (все платформы):

Боевой конь Псов войны,

набор Королевской Элитной Стражи,

пылающие орлы (игровой отряд),

огнерукие големы (игровой отряд),

щит Принцессы в доспехах,

динамическая тема (на PlayStation).

Издание Lord's Edition – только в "цифре" (все платформы):

Жезл Обмана,

молот Льда,

посох Гармонии,

меч Тирана,

доспех опустошённых,

набор "Герои и негодяи".

Издание Duke's Edition – только в "цифре" (PC),

Содержимое Lord's Edition,

цифровой артбук,

цифровой саундтрек.

Королевское коллекционное издание:

Издание "Первого Дня" + бонусные дополнения,

почти настоящая королевская корона,

двусторонний плакат с ключевым изображением и картой,

артбук в твёрдом переплёте,

диск с саундтреком.

По всем признакам King's Bounty II выглядит грамотным продолжением культовой RPG серии – то есть предлагает совершенно новую историю, а не пробует проехаться на хайпе прежних впечатлений от сюжета и героев, которых создал раньше кто-то другой.

Здесь вам и наследник скоропостижно умершего короля, и огромное количество разнообразных существ, предметов и заклинаний, и тревожные пророчества, которые как шёпот расползаются по улицам, есть что-то смутное и недоброе, таящиеся впереди, и есть вы – кому всё это разгребать.

Ранее авторы Atomic Heart поделились новым геймплеем своего приключенческого шутера, в котором об игре можно узнать много нового: внешность главного героя, сверхспособности, монстры и роботы.

Релиз игры по-прежнему запланирован на текущий год для консолей PlayStation и Xbox, а также ПК.