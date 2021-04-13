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Когда Сталкер смешали с Fallout – показан новый геймплей Atomic Heart

13 апреля 2021, 06:26

Игра создаётся для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Релиз ожидается в текущем году.

Atomic Heart
22 минут геймплея Atomic Heart / Mundfish

В Сети появились 22 минуты геймплея приключенческого шутера Atomic Heart, в котором об игре можно узнать много нового: внешность главного героя, сверхспособности, монстры и роботы.

А ещё, самое главное, экран смерти, на котором будет красным по чёрному написано: "Помер". Релиз игры по-прежнему запланирован на текущий год для консолей PlayStation и Xbox, а также ПК.

Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной вселенной в период расцвета СССР. Специальный агент КГБ майор Нечаев под кодовым именем "П3" отправляется на предприятие "3826" в попытках выяснить, почему там бесчинствуют обезумевшие роботы. При создании игры разработчики из Mudfish вдохновлялась произведениями братьев Стругацких, современными сериалами вроде "Чёрного зеркала", а также отечественными играми Метро и Сталкер.

Отмечается, что на прохождение Atomic Heart потребуется около 20 часов. Для полного понимания сути происходящего, могут потребоваться дополнительные "забеги". Кроме того, разработчики предусмотрели различные уровни сложности, добавив "Сюжетное прохождение", игровой процесс которого адаптирован так, чтобы с проектом могла познакомиться более широкая аудитория. Авторы сравнивает данный уровень сложности с Bioshock.

Геймплей Atomic Heart

Системные требования Atomic Heart

Минимальные:

  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290
  • Оперативная память — 6 ГБ
  • Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300
  • Место на диске — 22 ГБ.

Рекомендуемые:

  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Процессор — Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X
  • Место на диске — 22 ГБ.

Ранее мы собрали большой материал об Atomic Heart, который прольет свет на все интересующие вас вопросы.

Atomic Heart
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