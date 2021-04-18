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"Объедини их или погибни": вышел зрелищный трейлер King's Bounty II

18 апреля 2021, 17:08

Продолжение известной серии тактических RPG выйдет 24 августа на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

King's Bounty II
Новый сюжетный трейлер King's Bounty II / 1C

Издательство Deep Silver и студия 1C Entertainment представили новый сюжетный трейлер пошаговой ролевой стратегии King's Bounty II, который посвящён опасностям, поджидающим игроков в Нострии.

Геймеров ждёт огромный фэнтезийный мир, три основных играбельных персонажа (каждый из которых олицетворяет собственный класс), а также огромное количество разнообразных существ, предметов и заклинаний.

По всем признакам игра от 1C Entertainment выглядит грамотным продолжением культовой серии – то есть предлагает совершенно новую историю, а не пробует проехаться на хайпе прежних впечатлений от сюжета и героев, которых создал раньше кто-то другой. Здесь вам и наследник скоропостижно умершего короля, и тревожные пророчества, которые как шёпот расползаются по улицам, есть что-то смутное и недоброе, таящиеся впереди, и есть вы – кому всё это разгребать.

Изначально игра должна была выйти в марте этого года, но релиз сдвинулся на полгода – King's Bounty II станет доступна 24 августа 2021 года на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Новый сюжетный трейлер King's Bounty II

Ранее авторы Atomic Heart поделились новым геймплеем своего приключенческого шутера, в котором об игре можно узнать много нового: внешность главного героя, сверхспособности, монстры и роботы.

Релиз игры по-прежнему запланирован на текущий год для консолей PlayStation и Xbox, а также ПК.

Nintendo Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X Atomic Heart King's Bounty II
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