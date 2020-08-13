Создатели World of Tanks эвакуируют офис, к ним едут с обысками

World of Tanks / Wargaming

Лидер белорусского игростроя, компания Wargaming в срочном порядке эвакуирует сотрудников со своих рабочих мест.

SputnikБеларусь уточняет, в своем канале, что Wargaming сообщил им об эвакуации: "Такое решение было принято после информации, что в офис компании в Шабанах направляются силовики".

Также в белорусских телеграм-каналах пишут, что Лукашенко начал громить единственную постиндустриальную отрасль в стране – IT-сферу. Силовики с оружием пришли в местные отделения Яндекса (информацию уже подтвердили в компании)и Uber, а также Wargaming и другие компании, занимающиеся разработкой софта и игр.

По другим данным, руководство Варгейминг обыски не анонсировало, а просто отпустило людей домой пораньше, при этом большая часть сотрудников работает удаленно из дома.

Wargaming - компания, разрабатывающая видео-игры жанра MMO по системе подписки free-to-play. Самым известным ее продуктом является игра World of Tanks, получившая множество наград и завоевавшая широкую популярность как на постсоветском пространстве, так и в остальном мире.