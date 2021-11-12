1 миллион украинцев считают, что вакцина сделает их мутантами - результаты опроса

Результаты опроса впечатляют / УНИАН

Как минимум миллион граждан Украины считает, что вследствие вакцинации от коронавируса в организме происходят "мутации".

Так, согласно социальному опросу Украинского института будущего, категория респондентов, которые вообще не желают вакцинироваться, главной причиной называют недоверие к любым вакцинам (48%). Эта мотивация преобладает над всеми остальными.

Реже в качестве причины эти граждане называют страх мутаций в организме из-за вакцинации и ожидания долгосрочных исследований вакцин против Covid.

Причины отказа от вакцинации / uifuture.org

Как сообщил исполнительный директор Украинского института будущего, это примерно 1 млн украинцев.

"То есть мы можем говорить, что есть, как минимум, один миллион украинцев (а реально — немножко больше), который считает, что антиковидная вакцина приведет к мутации в их организме, к чипизации их организма и т. д. То есть, по существу, вокруг нас таких людей — один областной центр такой, как Харьков, считайте. Немного больше, чем Львов, немного больше, чем Днепр. Людей, которые считают, что антиковидные вакцины приводят к мутациям в нашем организме", — рассказал Денисенко.

Стоит отметить, что украинцы купили уже 800 тысяч поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19. Как рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, количество поддельных сертификатов в Украине в течение следующих месяцев перевалит за один миллион.

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