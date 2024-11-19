1000 дней большой войны: Сырский напомнил о борьбе за будущее Украины

Сырский заявил, что в промерзших окопах Донетчины и в горящих степях Херсонщины под снарядами, градами, КАБами - ВСУ борются за право на жизнь.

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Сырский обратился к украинцам / Коллаж: Главред, фото: 31 окерма механизированная бригада, t.me/osirskiy

Ключевые тезисы:

Украина 1000 дней ведет ожесточенную полномасштабную войну с российскими захватчиками

ВСУ противостоят врагу на фронте, который тянется на расстояние более 1000 километров

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский выступил с заявлением по случаю 1000 дней широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Обращение главнокомандующий опубликовал в своем Telegram.

Он подчеркнул, что это битва "за будущее Украины и каждого из нас".

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"1000 дней Вооруженные Силы Украины противостоят врагу на фронте, который тянется на расстояние более 1000 километров. В промерзших окопах Донецкой области и в горящих степях Херсонщины под снарядами, градами, КАБами - мы боремся за право на жизнь. Нас и наших детей.", - написал главнокомандующий ВСУ.

Сырский отметил, что это 1000 дней побед и потерь, 1000 дней уничтожения врага.

"Сотни тысяч оккупантов больше не осквернят нашу землю, десятки тысяч единиц вражеской техники никогда не будут разрушать наши дома. Каждая темная ночь, даже если их тысяча, всегда заканчивается рассветом. И однажды это будет рассвет нашей Победы", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Он выразил благодарность всем военным, волонтерам и гражданам, которые поддерживают борьбу, а также почтил память погибших героев.

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Армия страны-оккупанта РФ продолжает медленно продвигаться в Торецке Донецкой области, сообщила спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова. Спикер подчеркнула, что бои в Торецке продолжаются ежедневно, при этом враг пытался вклиниться в оборону украинских военных. В то же время она также уточнила, что армия РФ медленно продвигается, а за минувшие сутки Силами обороны ликвидировано около 20 оккупантов и около 50 ранены.

Как ранее писал Главред, в течение последних недель армия страны-агрессора России активно продвигается на нескольких горячих точках фронта, среди которых Купянское и Кураховское направления. По словам полковника запаса ВСУ Виктора Кевлюка, вероятнее всего, в ближайшие 10-15 дней оперативно-стратегической группировке украинских войск "Таврия" придется отходить как и непосредственно из Курахово, так и с северного берега Кураховского водохранилища.

Накануне стало известно, что в районе Курахово может образоваться два кольца окружения: одно малое, второе большое. Большое - это весь район, включая Курахово. И второе малое окружение вблизи Успеновки.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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