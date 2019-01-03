"Просто пи*дец, просто ср*ка": Столичный "главкоп" Зозуля "прошелся" по проблемам полиции - опубликовано видео

Юрий Зозуля / facebook.com/arsen.avakov

На вечеринке со сцены в одном из ночных клубов руководитель Управления патрульной полиции по Киеву Юрий Зозуля выступил с нецензурной речью, в которой "прошелся" по проблемам правоохранителей.

Видеозапись "пламенного" выступления столичного "главкопа" было опубликовано на YouTube-канале портала "Українські новини".

"Нам не хватает сил, опыта, терпения, денег. Нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что, как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто пи*дец, просто ср*ка огромная, как только патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц", - сказал Зозуля.

Речь столичного "главкопа" прервали две девушки, которые поднялись на сцену и увели его оттуда. По данным журналистов, ролик был заснят на новогоднем корпоративе киевских полицейских, поэтому не исключен вариант того, что Зозуля находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее во Львове пьяные полицейские устроили драку с охраной ночного клуба.