"Чтобы рассказывать про кровавых карателей": в Сети показали, как боевики "ДНР" обстреливали мирных жителей в городах

Момент стрельбы / скриншот из видео

В Сети опубликовали видеоролик, в котором четко видно как в городе Шахтерск (Донетчина) в жилом квартале летом 2014-го боевики группировки "ДНР" стреляют из минометов, установленных на грузовиках.

Ролик выложил на своей странице в социальной сети Facebook известный журналист Денис Казанский.

"Отстрелялись из-за спин мирных жителей, уехали, а "ответка"потом прилетит в жилые дома и можно будет рассказывать про "кровавых карателей", которые "специально убивают невинных людей"", - написал он.

Напомним, ранее на Донбассе снайпер "ДНР" на виду у мирных жителей расстрелял водовоз.