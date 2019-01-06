Порошенко снова впал в экстаз от томоса

6 января 2019, 11:55

На вопрос российских журналистов о том, кто является главой церкви в Украине, Порошенко ответил: "Россия - агрессор".

Президент Украины Петр Порошенко / bbc.com

После вручения Вселенским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю митрополиту Епифанию президент Петр Порошенко выступил с речью.

"Сегодня наша православная церковь готова к самостоятельному существованию. Украинский народ благодарит Бога. То, что произошло, - это настоящее чудо. Мы радуемся тому, что Вселенский патриарх, как духовный предводитель сотен миллионов православных, как личность глобального масштаба, услышал наш голос и наши просьбы. Неутомимый его труд навсегда останется в истории церкви", - сказал Порошенко.

По его словам, томос - это еще один акт провозглашения независимости страны, который "укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан".

На вопрос российских журналистов о том, кто является главой церкви в Украине, Порошенко ответил: "Россия - агрессор".

Напомним, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручил томос избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.

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Украина Петр Порошенко Патриарх Варфоломей Томос Митрополит Епифаний ПЦУ
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