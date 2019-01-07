Жена погибшего сотрудника охраны президента рассказала свою версию убийства мужа

Погибший Василий Хмелюк с женой Алиной / Instagram А.Хмелюк

26-летний сотрудник Государственного управления охраны Василий Хмелюк скончался в результате кровоизлияния, полученного от удара в голову.

По словам жены погибшего Алины Хмелюк, она с мужем, сыном, родственниками и друзьями возвращались из гостей на машине.

При этом на въезде в квартал Василий не пропустил собаку, которая принадлежала подозреваемому в убийстве Петру Очеретяному. На этой почве у них начался конфликт. Василий вышел из машины, чтобы поговорить и выяснить ситуацию. Однако боксер ударил его в голову и он упал, написала она у себя в Instagram.

Также Алина подчеркнула, что пистолета у ее мужа не было. Подъехавшая "скорая" уже не смогла помочь Василию. Он умер на месте от кровоизлияния.

По ее словам, погибший Василий Хмелюк служил в УГО в элитном подразделении охраны президента.

Напомним, в Днепре было обнаружено тело девушки в чемодане в мусорном баке.