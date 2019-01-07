Жена погибшего сотрудника охраны президента рассказала свою версию убийства мужа

Василий Хмелюк пытался поговорить с Петром Очеретяным, однако боксер ударил его в голову.
26-летний сотрудник Государственного управления охраны Василий Хмелюк скончался в результате кровоизлияния, полученного от удара в голову.
По словам жены погибшего Алины Хмелюк, она с мужем, сыном, родственниками и друзьями возвращались из гостей на машине.
При этом на въезде в квартал Василий не пропустил собаку, которая принадлежала подозреваемому в убийстве Петру Очеретяному. На этой почве у них начался конфликт. Василий вышел из машины, чтобы поговорить и выяснить ситуацию. Однако боксер ударил его в голову и он упал, написала она у себя в Instagram.
Также Алина подчеркнула, что пистолета у ее мужа не было. Подъехавшая "скорая" уже не смогла помочь Василию. Он умер на месте от кровоизлияния.
По ее словам, погибший Василий Хмелюк служил в УГО в элитном подразделении охраны президента.
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