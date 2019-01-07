"Глаза боятся, руки делают": Порошенко залихватски определил цель Украины после томоса

Петр Порошенко / GettyImages

Уже в ближайшей перспективе Украина добьется желаемого, войдя в Европейский союз и НАТО.

С таким заявлением в понедельнике, 7 января, выступил президент Украины Петр Порошенко во время выступления после завершения литургии в Софийском соборе, сообщает агентство "Укринформ".

"Как в Украине говорят:"Глаза боятся, руки делают!". И будет результат – придут и победа, придет и мир, а Украина – страна успешная, страна богатая, страна счастлива и страна радостная, станет членом ЕС и НАТО", – заявил он.

По мнению Порошенко, для украинцев нет никаких недостижимых целей.

"И это касается не только Томоса, но и Соглашения об ассоциации с ЕС, это касается и безвизового режима, энергетической и газовой независимости от России, равно как и других сложнейших задач, которые мы решали в течение последних пяти лет в рамках нашей украинской европейской и евроатлантической государственной стратегии", – подытожил он.

Напомним, ранее Петр Порошенко отметил на обвинения во взятке, данной Вселенскому патриарху Варфоломею ради томоса и рассказал о катастрофе РФ.