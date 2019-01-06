Порошенко ответил на обвинения о взятке Варфоломею и рассказал о катастрофе РФ

6 января 2019, 14:59

Все претензии России об автокефалии ПЦУ касаются власти и контроля над территорией.

Порошенко, Варфоломей, Епифаний
Петр Порошенко, Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний / president.gov.ua

Заявления Москвы о "взятке" Вселенскому патриархату за предоставление Украине томоса являются "злом", заявил президент Украины Петр Порошенко.

"В таких утверждениях нет ничего здорового. Они являются злом как таковым. Но, честно говоря, после лет российской агрессии и нашей борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности, мы не ожидали ничего другого от Москвы", - подчеркнул он в интервью греческой газете TаNеа.

Он напомнил истории о "зеленых человечках" в Крыму, "отдыхающих" на Донбассе, MH-17 и Солсбери, а также призвал не попадаться в ловушки Кремля.

"Они считают, что без финансового вознаграждения ничего невозможно. Я считаю, что, когда дело касается уверенности и веры в Бога, и особенно восстановления исторической правды, нет места для финансовых выгод. В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как Его Святейшество Варфоломей", - сказал президент.

По словам Порошенко, все претензии России об автокефалии ПЦУ "касаются власти и контроля над территорией, а не веры и любви".

"Когда российский президент говорит, что распад СССР стал для России главной геополитической катастрофой ХХ века, то независимая украинская церковь стала бы второй", - добавил он.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

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Варфоломей автокефалия Томос ПЦУ
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