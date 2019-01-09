"Идиотизм": военный эксперт распек Порошенко за выбранный для Украины курс

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Курс, который выбрал для Украины президент Петр Порошенко, полностью исчерпал себя.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович в интервью Апострофу.

"Наш президент выбрал модель в духе построения 1968 года: вера, нация и т.д. Все это мило и приятно, за исключением того, что эта модель уже исчерпала себя полностью. Они (власти) начали строить национальное государство в тот момент, когда его уже поздновато строить. Какое национальное государство при безвизе? Тут наоборот нужно поднимать визовый барьер, чтобы народ не разбегался, а то в Польше построят украинское национальное государство, куда два миллиона рабочих уехало", - сказал Арестович.

По мнению эксперта, национальное государство - "это идиотизм в самой своей основе".

"Это полностью искусственный конструктор, потому что предполагает атаку против базового ресурса человечества. Главным базовым ресурсом человечества является его разнообразие, мы за счет него выживаем. А национальное государство старается этот ресурс унифицировать, обрезать, свести к чему-то одному", - заключил он.

Читайте такжеПорошенко пообещал быть еще смелее и не останавливатьсяРанее Арестович выразил мнение, что оптимальной моделью устройства Украины могла бы стать система "Техно сечей" (по аналогии с Запорожской Сечью) - регионов, наделенных большей свободой, во главе которых было бы центральное правительство с тремя функциями - инфраструктурной, оборонной и дипломатической.

Напомним, в конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.

"Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.