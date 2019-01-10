Порошенко рассказал, как изменилась война на Донбассе после "подвоза Джавелинов"

Противотанковый комплекс Javelin. / ukrmilitary.com

После того, как в Украину прибыли из США противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", российские танкисты из числа боевиков "Л/ДНР" регулярно отказываются выезжать на позиции и участвовать в боях.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с речью в городе Здолбунов, что на Ровенщине.

"Ранее украинские позиции обстреливались из танков, но как только они узнали, что на вооружение поступили "Джавелины", российские танкисты стали отказываться выезжать на позиции", − заявил гарант Конституции.

Напомним, ранее волонтер рассказал о вооружении ВСУ.