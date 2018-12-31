"Почти все — советское": волонтер рассказал о вооружении ВСУ

В Вооруженных Силах Украины больше 90% вооружения — советское, сказал волонтер / Главред

Волонтер, основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега сообщил, что в Вооруженных Силах Украины сейчас, как и в 2014 году, больше 90% вооружения — советское.

Наличие в ВСУ советского вооружения — это хорошо, потому что оружие — это очень дорого, и нашей стране на него просто не хватило бы военного бюджета, рассказал активист во время чата на Главреде.

По словам собеседника, если бы не запасы советских "стволов" и снарядов с патронами, украинцам было бы сейчас крайне грустно.

"Разница между 2014 годом и сейчас состоит в количестве восстановленной броне- и колесной техники. Мы постепенно насыщаем ею армию до необходимого уровня. И это очень хорошо", — отметил Дейнега.

Волонтер полагает, что передача США Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" — это, в первую очередь, политический шаг, и украинские политики его удачно использовали для пиара. "В принципе, это не так и плохо. Если каждый политик принесет в армию по "Джавелину" и на этом попиарится, армия не будет сильно против", — заявил он.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, в котором было запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.

Позже посол Штатов в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от американского государства получит "Джавелины" абсолютно бесплатно. В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 единиц оружия и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В конце апреля стало известно, что наша страна уже получила "Джавелины".