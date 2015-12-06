В Украине отмечают День Вооруженных Сил: воинов уже поздравили Порошенко, Яценюк и Полторак

Сегодня, 6 декабря, Украина празднует День Вооруженных Сил — национальный профессиональный праздник всех военнослужащих ВСУ, который ежегодно отмечается с 1993 года.

День ВСУ отмечается ежегодно 6 декабря — в день принятия в 1991 году закона О Вооруженных Силах Украины.

Поздравления уже опубликовал на своей странице Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Вітаю з Днем Збройних сил України! Posted by Петро Порошенко on 5 декабря 2015 г.

Глава государства подчеркнул, что Украина гордится своим войском и доверяет ему. "Ведь фактически заново возродившись в условиях войны, украинская армия прошла горнило испытаний, окрепла, приобрела бесценный боевой опыт и уверенности в своих силах и сломала захватнические планы вооруженного до зубов врага", — отметил Порошенко.

По его словам, боеспособные Вооруженные Силы Украины — это достижение и заслуга миллионов украинцев, истинных патриотов своего государства, которые ежедневно делают свой вклад в развитие армии, умело воюя на передовой, тренируясь на военных полигонах и работая на оборонных предприятиях.

"Спасибо всему личному составу Вооруженных Сил Украины за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, героизм и самопожертвование, продемонстрированные в ходе антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", — сказал Порошенко.

Он напомнил, что в этот день украинцы склоняют головы перед памятью воинов, которые отдали свою жизнь за украинскую землю. "Вечная им слава!", — подчеркнул президент.

Он выразил благодарность ветеранам войны и военной службы за их активную гражданскую позицию в деле воспитания будущих воинов и весомый вклад в восстановление боеспособности Украинского войска.

"Убежден, что Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем надежно будут стоять на страже независимости и территориальной целостности Украины. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отечеству", — подытожил Порошенко.

В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк на своей странице в Facebook написал: "Солдаты и матросы, прапорщики и мичманы, офицеры и генералы, вы — самая большая ценность украинского войска. Ваша стойкость и героизм, профессионализм и преданность Отчизне — надежный залог мира на нашей земле, суверенитета Украины, ее продвижения к европейской семье народов".

Яценюк поздравил всех, кто защищает Украину, пожелав выдержки, крепости, удачи и уверенности в собственных силах. "Пусть всегда и всюду хранит вас Господь", — пожелал премьер.

Солдати та матроси, прапорщики і мічмани, офіцери і генерали, ви - найбільша цінність українського війська. Ваша стійкіс... Posted by Арсеній Яценюк on 5 декабря 2015 г.

Министр обороны Степан Полторак подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины возрождены и непобедимы.

"Мы остановили врага, несмотря на десятилетия разрушения армии, сложные экономические условия современности. Нам есть кем и чем гордиться", — подчеркнул Полторак.

Министр напомнил, что победы на Востоке Украины окропленные кровью солдат, и выразил уверенность, что эти жертвы не были напрасными.

"Подвиги наших воинов никогда не будут забыты поколениями украинцев", — сказал Полторак.

Видео: mil.content