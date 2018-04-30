Украина уже получила противотанковые системы Javelin - Госдеп США

Представители властей США подтвердили факт доставки в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Соответствующее сообщение опубликовало "Радио Свобода" со ссылкой на ответ, полученный от американского Госдепа.

"Они уже были доставлены", - заявили во внешнеполитическом ведомстве США. Других деталей американские дипломаты не стали рассказывать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт оценил роль Javelin в укреплении обороноспособности Украины.