Украина уже получила противотанковые системы Javelin - Госдеп США

Однако, американские дипломаты оказались чрезвычайно скупы на детали и обстоятельства данных поставок.
Представители властей США подтвердили факт доставки в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Соответствующее сообщение опубликовало "Радио Свобода" со ссылкой на ответ, полученный от американского Госдепа.
"Они уже были доставлены", - заявили во внешнеполитическом ведомстве США. Других деталей американские дипломаты не стали рассказывать.
Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт оценил роль Javelin в укреплении обороноспособности Украины.