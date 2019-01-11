Спасатели нашли потерявшегося в Карпатах накануне Рождества лыжника

Игорь Грищенко сам вышел на связь / Фото: MNS.GOV.UA

В Карпатах обнаружен турист-лыжник, который перестал выходить на связь 6 января.

Как сообщает ГСЧС в Закарпатской области, мужчина самостоятельно связался со спасателями.

"По состоянию на 23:00 поступила информация от поисковой группы, что они нашли туриста, поиски которого продолжались с 6 января. Спасатели транспортировали его до ближайшего населенного пункта где передали врачам скорой помощи. Сейчас парнем занимаются медики", - сказано в сообщении.

Как известно, 34-летний турист Игорь Грищенко отправился с другом в Карпаты 6 января. Найти обратную дорогу лыжники не смогли.

Одного из друзей спасатели обнаружили, а Грищенко вышел на связь 9 января, ему удалось на несколько минут включить телефон. Спасло лыжника то, что он был хорошо экипирован. Мужчина позвонил товарищу и рассказал, что находится около известной ему реки.

Напомним, ранее в Карпатах пропали пятеро туристов, тело одного из них спасатели нашли в понедельник, 7 января.