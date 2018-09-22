Любовь по-скотски. На Ибице парочка устроила сексодром на глазах у туристов: опубликованы фото 18+

На острове Ибице парочка британских туристов занялась сексом прямо на улице – на глазах перед десятками туристов.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Sun. Согласно обнародованным данным, мужчина и женщина были очень сильно пьяны. Однако, по словам очевидца, 42-летнего мужчины, это не помешало им продолжать свои любовные утехи около часа.

К слову, остров Ибица находится под юрисдикцией Испании и известен по всему миру своими ночными клубами и вечеринками, а также сексуально раскованным поведением туристов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в мексиканском городе разрешили заниматься сексом на публике, а в России парочка занялась интимом в вагоне метро.