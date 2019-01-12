"Россия будет сдаваться и отступать": у Порошенко пояснили беспомощность Кремля после Томоса

В АП полагают, что Кремль потерпел поражение на религиозном фронте / tsn.ua

Советник президента Украины Ростислав Павленко заявил, что автокефалия ПЦУ опровергла расхожую гипотезу о якобы непобедимости России.

"И этот случай показывает, что как бы Россия не старалась, какие бы ресурсы она не бросала, как бы она не пыталась давить на другие страны, представителей других церквей, задействуя дипломатические и другие рычаги, все равно есть решения, которые принимаются вопреки всему этому влиянию", - сказал чиновник в эфире телеканала Прямой.

По словам Павленко, получение Томоса для ПЦУ восстановило историческую справедливость.

"Россия не является непобедимой, России можно наносить поражение. Причем не для того, чтобы нанести поражение России, а для того, чтобы Украина и значит другие страны получили то, что им принадлежит, и то, что справедливо", - отметил он.

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Советник президента подчеркнул, что данное религиозное противостояние является опасным, поскольку речь идет не только о безопасности Украины, но и Европы. Он добавил, что российская пропаганда намеренно распространяет ложь о якобы религиозных войнах.

"И Россия мало того, что врет, а эта ложь становится очевидной для разных стран мира. И рано или поздно в других вопросах, которые пока России удается удерживать, в том числе незаконной оккупации части украинской территории, она так же вынуждена будет сдаваться, отступать и возвращаться к нормам международного права", - подчеркнул чиновник.

Напомним, в России в прямом эфире политического ток-шоу "60 минут" скандальная пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что украинцы могут "подавиться своим Томосом".