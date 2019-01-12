"Темные дела": в УПЦ МП открестились от незаконного строительства в Киево-Печерской лавре

Митрополит Павел / УНИАН

Заявления о незаконном строительстве на территории Киево-Печерской лавры являются ложными, заявил митрополит Павел.

"Все, что возрождается на территории Киево-Печерской лавры, возрождается на фундаментах зданий, которые они, директор заповедника и так называемые сотрудники культуры, в свое время разрушили. Если вы возьмете литографию 1908 года с видом лавры, то увидите, сколько там было корпусов, которых не стало", - сказал наместник лавры в комментарии на ее канале в YouTube.

Он подчеркнул, что к строительству каждого здания привлекаются все профильные государственные структуры.

"Чтобы что-то начать делать, мы должны, в первую очередь, создать проектную документацию, мы должны пройти градостроительный совет, получить разрешение министерства строительства и архитектуры, согласовать работы с ЮНЕСКО и с министерством культуры. И только когда мы получаем все необходимые документы, только тогда мы приступаем к строительству", - говорит Павел.

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Обвинения в свой адрес в незаконном строительстве со стороны экс-директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергея Кролевца он связал с желанием властей передать Киево-Печерскую лавру недавно созданной украинской церкви.

Он также обвинил Кролевца в попытке вернуться в свое кресло для продолжения "темных дел".

Напомним, ранее Зорян Шкиряк жестко прошелся по наместнику Киево-Печерской лавры.