"Гундяевская крыса" и "упырь": Шкиряк жестко прошелся по наместнику Киево-Печерской лавры

Митрополит Павел / УНИАН

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел является прямым агентом влияния Кремля, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он также напомнил, что в народе митрополита Павла называют "Паша-мерседес" за его любовь к роскошным авто.

"Путинско-гундяевская крыса. Ненавидит Украину, украинцев и все украинское", - охарактеризовал Шкиряк наместника Киево-Печерской лавры.

Он также напомнил, что "у этого московского упыря" продолжаются санкционированные обыски.

Позднее Шкиряк объяснил свои слова в адрес митрополита Павла и подчеркнул, что готов отвечать за сказанное по закону.

Он также добавил, что митрополит Павел является "провокатором, лжецом и манипулятором".

Напомним, ранее СБУ провела обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

В ответ митрополит Павел обвинил Порошенко в заказе обысков в Киево-Печерской лавре.