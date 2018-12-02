"Гундяевская крыса" и "упырь": Шкиряк жестко прошелся по наместнику Киево-Печерской лавры

Зорян Шкиряк считает, что митрополит Павел ненавидит Украину.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел является прямым агентом влияния Кремля, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
Он также напомнил, что в народе митрополита Павла называют "Паша-мерседес" за его любовь к роскошным авто.
"Путинско-гундяевская крыса. Ненавидит Украину, украинцев и все украинское", - охарактеризовал Шкиряк наместника Киево-Печерской лавры.
Он также напомнил, что "у этого московского упыря" продолжаются санкционированные обыски.
Позднее Шкиряк объяснил свои слова в адрес митрополита Павла и подчеркнул, что готов отвечать за сказанное по закону.
Он также добавил, что митрополит Павел является "провокатором, лжецом и манипулятором".
Напомним, ранее СБУ провела обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
В ответ митрополит Павел обвинил Порошенко в заказе обысков в Киево-Печерской лавре.