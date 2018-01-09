"Ваши бандеровцы убивали украинцев". Наместник Лавры "отметился" скандальным заявлением

Павел, митрополит УПЦ (Московского патриархата) и наместник Киево-Печерской лавры в споре с активистами-радикалами из организации С14 заявил, что на Донбассе воюет "неизвестно кто" и "неизвестно с кем".

Такую информацию обнародовал на своей странице в соцсети Facebook активист и координатор "Общественного сектора Евромайдана" Олег Слабоспицкий.

"Глава Лавры "Павел" только что заявил следующее: На Донбассе воюет неизвестно кто неизвестно с кем; Ваши бандеровцы убивали украинцев в 1940-х; Во Львове 90% людей имеют польские паспорта; Он не жалеет о членстве в партии (речь шла о КПСС)", - говорится в тексте.

Напомним, накануне активисты С14 устроили акцию протеста и заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру.