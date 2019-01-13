Канонизация Бандеры: у Варфоломея высказались о радикальных предложениях ПЦУ

Канонизировать политических лидеров мы не будем, заявил экзарх Вселенского Патриарха.
В случае канонизации Православной церковью Украины лидера ОУН Степана Бандеры это решение могут не поддержать в Константинополе.
По словам экзарха Вселенского Патриарха, архиепископа Памфилийского Даниила, такая инициатива является радикальной.
"Думаю, что канонизировать политических лидеров мы не будем. Мы не пойдем на такой радикализм", - подчеркнул он в интервью ВВС.
Даннил также напомнил пример канонизации РПЦ российского императора Николая Второго и царской семьи, которая была признана не всеми церквями.
"Для внутреннего почитания этого святого Московской церковью - чудесно. Мы, Украинская церковь за границей, не признали канонизацию Николая II. Так случается, что церковь выбирает своих внутренних святых, но они не будут признаны на всеправославном уровне. В католической церкви они называются блаженными. Мы именуем их святыми, но для внутреннего чествования", - резюмировал экзарх.
Напомним, ранее эксперт назвал главные риски при создании ПЦУ.