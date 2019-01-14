"Нелегкая добыча": генерал-разведчик дал прогноз по атаке РФ на Украину

14 января 2019, 02:15

Украина готовится к отражению возможного наступления.

Россияне, армия, Россия, флаг
Российский военный / 24tv.ua

Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину понимая, что последствия такого шага для РФ будут катастрофические.

Как заявил ветеран внешней разведки, генерал Василий Богдан, несмотря на это Украина готовится к отражению возможного наступления.

"Я не думаю, что будет полномасштабное наступление. Путин уже понял, что Украина — это нелегкая добыча", — говорит Богдан.

Вместе с тем украинский Генштаб понимает, что есть угроза наступления не только со стороны России, в частности, речь идет о попытке Москвы поглотить Беларусь.

"Украина сейчас уделяет большое внимание также охране границы с соседней Беларусью", - добавил Богдан в интервью Фактам.

Напомним, ранее Леонид Кравчук оценил вероятность масштабного вторжения РФ в Украину.

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Россия Украина агрессия вторжение Василий Богдан
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