"Будем биться до последнего": Кравчук оценил вероятность масштабного вторжения РФ в Украину

Леонид Кравчук / Главред

Президент России Владимир Путин будет угрожать Украине, однако он не пойдет на захват новых территорий.

По мнению первого президента Украины Леонида Кравчука, российской военной мощи, возможно, и хватит на оккупацию нашей страны, но заставить украинский народ жить так, как хочется Путину, он не сможет.

"Мы будем биться до последнего. Думаю, что Путин это понимает. Поэтому ему важно сейчас угрожать", — отметил Кравчук в интервью Фактам.

Он обратил внимание на то, что Путин уже начал понимать, что мир реагирует на его выходки.

"Я могу долго говорить о том, почему он никогда не пойдет широкомасштабной войной против Украины. Вы знаете, сколько тратит Россия на армию? 60 миллиардов долларов в год. А НАТО — один триллион. Разные цифры и разные возможности!" — добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук назвал сроки вступления Украины в Евросоюз.