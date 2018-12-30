"Нерешительный Запад": эксперт объяснил, что заставило мир отреагировать на вторжение РФ в Украину

30 декабря 2018, 16:49

Мировое сообщество отреагировало не сразу, признал волонтер.

Место крушения "Боинга 777" на Донбассе
Крушение Боинга 777 на Донбассе стало "началом конца" для РФ / Reuters

Волонтер, основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега во время чата на Главреде ответил на вопрос, почему мировое сообщество на официальном уровне не признало вторжение России в Украину в 2014 году и не отреагировало более решительно.

"Я бы не сказал, что ее реакция не была решительной. Возможно, она не была решительной до сбивания малайзийского "Боинга". Но после этого мировое сообщество неприятно удивила Москву и продолжает сохранять в этом вопросе единство, хотя это и не очень просто", – отметил эксперт.

Напомним, президент Петр Порошенко 21 июля поставил подпись под законом, позволяющим Нидерландам провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17, который пророссийские боевики сбили над Донбассом в июле 2014 года.

Накануне годовщины крушения сбитого Россией малайзийского боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 обнародовали совместное заявление, в котором роль РФ в катастрофе назвали "убедительной и красноречивой".

В то же время Минобороны РФ обвинило Украину в сбитом Боинге-MH17. В Москве заявили, что сбившая лайнер ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украины.

Позднее Порошенко прокомментировал "украинскую ракету, сбившую малайзийский Boeing". По его словам, чтобы влиять на сознание украинцев, Россия использует самые новые технологии.

Как известно, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Запад сбитый Боинг Виталий Дейнега малайзийский Боинг рейс MH17
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:13
"Престарело-ватная кобылка": в сети обсуждают новое "дивное" шоу Лорак
16:49
"Нерешительный Запад": эксперт объяснил, что заставило мир отреагировать на вторжение РФ в Украину Видео
16:33
Актриса шоу рассказала о распаде "Уральских пельменей"
16:12
"Россияне как животные перед землетрясением": Соловей рассказал, когда начнется революция в России Видео
15:36
Известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать Видео
15:11
"Бакс по 60": аналитик назвал условия, при которых в Украине "взлетит" курс доллара Видео
14:48
"Это не самоубийство": полиция закрыла дело о резонансной смерти активиста-антикоррупционера из Харьковщины Видео
14:27
"Путин чувствует себя не очень хорошо": астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе Видео
14:21
Новые экзархаты РПЦ: эксперты объяснили, что стоит за решением Кирилла Видео
14:15
Под Хмельницким грузовик влетел в кафе, есть жертвы: фото и видео с места ДТП Фото Видео
13:51
Грудь в опасности: ученые рассказали о вреде мыла, зубной пасты и шампуня
13:32
Названы два замечательных свойства салата оливье Видео
13:18
Украинки-военные презентовали красочный календарь на 2019 год Фото Видео
12:50
"Володя сам попросил": Лукашенко сделал Путину необычный подарок на Новый год в украинском стиле Видео
12:20
Астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет" Видео
11:54
Во Львове иномарка на остановке убила девушку, водитель сбежал Фото Видео
11:38
"Речь идет не только о Беларуси": политолог пояснил, кого ждет поглощение Россией Видео
11:14
30 декабря – какой сегодня праздник: кого и почему нельзя целовать в этот день Видео
10:40
Футуролог дал неожиданный прогноз по Украине Видео
10:24
Итоги войны с Россией в 2018 году: шесть побед и четыре поражения Украины мнение
10:14
Писатель показал, как сейчас выглядит донецкий аэропорт: опубликованы фото Видео
09:49
"Снежный Киев": синоптики дали прогноз на последний день 2018-го Видео
09:24
"Очень сложная судьба": астролог рассказала, что ждет Крым Видео
09:00
Угроза ядерного удара: окружение Путина не захочет в рай вместе с ним — волонтер Видео
08:50
Проект Украина: новогодний прогноз мнение
08:34
На Прикарпатье упал крупный метеорит, опубликовано видео Фото Видео
08:09
В Украине предложили переименовать Крымский мост Фото Видео
07:45
На Киевщине произошло жуткое ДТП: три жертвы Фото Видео
07:20
Предстоятель ПЦУ сказал, когда Томос будет в Украине Видео
07:14
В шутку и всерьез: странные новогодние приметы и серьезные приметы на Новый год на здоровье и деньги Видео
06:53
Виталий Дейнега: Керченский мост будет трофеем Украины, главное - чтобы его не повредили убегающие танки
06:35
"Удар в ребро": астролог назвал главных лузеров 2019 года по знаку Зодиака Видео
06:08
Волонтер объяснил, почему Украина не станет освобождать Донбасс силой
05:09
"Как бабка": Ольга Бузова удивила фанатов новым имиджем
04:31
Командующий ВМС рассказал о планах Украины создать "москитный" флот
03:49
Волонтер назвал причину введения в Украине военного положения Видео
03:17
Новый Майдан и кровь: наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир Видео
02:58
"Штаны цвета лица Трампа": жена президента США удивила "голым" нарядом Видео
02:01
Командующий ВМС рассказал о "мифической флотилии" "ДНР" из рыбацких лодок
01:18
"Рыжая бестия": Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости Видео
00:37
"Его могут просто съесть": социолог оценил вероятность победы Зеленского на выборах Видео
29 декабря, суббота
23:57
"Профессиональные палачи": полицейские после разбоя и избиения пытались убить мужчину – СМИ
23:19
Новые метеоудары: стали известны даты магнитных бурь в начале 2019 года Видео
22:49
Епифаний объяснил, почему статус ПЦУ опустили до митрополии Видео
22:20
В Госдуме отказались признавать расширение морских границ Украины Видео
21:53
Погромы и сожженный банк: во Франции "желтые жилеты" устроили новые акции протеста Фото Видео
21:21
"Это провокация": у Лаврова истерят из-за освобождения "серой зоны" на Донбассе Видео
20:52
"Это пи**ец, чуть не сдохли": Слепаков исполнил жизнеутверждающую песню про новый год Видео
20:22
"Лед тронулся": росСМИ рассказали, как Лукашенко сдался Путину Видео
19:52
Жесткая автономия: политолог объяснил, как Украине вернуть Донбасс Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять