"Нерешительный Запад": эксперт объяснил, что заставило мир отреагировать на вторжение РФ в Украину

Крушение Боинга 777 на Донбассе стало "началом конца" для РФ / Reuters

Волонтер, основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега во время чата на Главреде ответил на вопрос, почему мировое сообщество на официальном уровне не признало вторжение России в Украину в 2014 году и не отреагировало более решительно.

"Я бы не сказал, что ее реакция не была решительной. Возможно, она не была решительной до сбивания малайзийского "Боинга". Но после этого мировое сообщество неприятно удивила Москву и продолжает сохранять в этом вопросе единство, хотя это и не очень просто", – отметил эксперт.

Напомним, президент Петр Порошенко 21 июля поставил подпись под законом, позволяющим Нидерландам провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17, который пророссийские боевики сбили над Донбассом в июле 2014 года.

Накануне годовщины крушения сбитого Россией малайзийского боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 обнародовали совместное заявление, в котором роль РФ в катастрофе назвали "убедительной и красноречивой".

В то же время Минобороны РФ обвинило Украину в сбитом Боинге-MH17. В Москве заявили, что сбившая лайнер ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украины.

Позднее Порошенко прокомментировал "украинскую ракету, сбившую малайзийский Boeing". По его словам, чтобы влиять на сознание украинцев, Россия использует самые новые технологии.

Как известно, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.