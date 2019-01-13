В Минобороны назвали число военных, погибших за год от подрыва мин на Донбассе

На Донбассе на минах подорвались десятки военных / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

На временно оккупированной территории Донбасса и в серой зоне в 2018 году произошло 65 подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных предметах.

В результате 25 военных погибли, сообщило управление экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны.

"В течение 2018 года случаев подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно неподконтрольных правительству Украины и в серой зоне было зафиксировано 65, в результате которых погибли 25 военнослужащих, получили ранения 84, среди которых были также саперы", - сообщили УНН в управлении.

Напомним, ранее украинские воины рассказали о необычных минах боевиков.