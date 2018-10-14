"Ужасная вонь": украинские воины рассказали о необычных минах боевиков

На Донбассе боевики обстреляли украинских воинов вонючими минами / http://ukropnews.com

В промзоне Авдеевки Донецкой области террористы обстреляли украинских воинов 120-мм минами, разорванные боеприпасы после обстрела еще двое суток горели и ужасно воняли.

Враг мог применить запрещенные конвенциями фосфорные боеприпасы или же просто металл, обработанный неизвестным химическим веществом, сообщает ТСН со ссылкой на воинов.

По словам одного из собеседников, мины воняли, как карбид. "Бойцы откопали осколки, но только железо попадало на солнце — оно начинало кипеть. И земля загоралась при попадании свежего воздуха на нее", — узнало издание.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики самопровозглашенной "ДНР" применили лазерное оружие, украинский пограничник получил травму сетчатки глаза и потерял зрение на 80%.