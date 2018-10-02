Боевики "ДНР" снова применили на Донбассе лазерное оружие

Госпогранслужба

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе украинский пограничник получил травму сетчатки глаза в результате использования лазерного оружия со стороны боевиков "ДНР".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook.

"Пограничник Краматорского отряда, выполнявшего задачи в составе ООС, при наблюдении в оптический прибор в районе Марьинки получил травму сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения. Предварительный диагноз - лазерный ожог сетчатки глаза", - написал Слободян.

Военнослужащего госпитализировали, он потерял зрение на 80 процентов.

Спикер ГПС отметил, что это уже пятый такой случай в зоне ООС, когда пограничники в получают повреждения органов зрения в результате применения лазерного оружия.

Накануне российский истребитель Су-27 пролетел вблизи кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины, которые выполняли задачи в рамках учений "Казацкая воля-2018".