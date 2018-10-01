Российский истребитель промчался прямо возле украинских кораблей: опубликовано видео

Российский истребитель Су-27 пролетел вблизи кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины, которые выполняли задачи в рамках учений "Казацкая воля-2018".

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины в Facebook, опубликовав видео инцидента.

"Пролет российского истребителя Су-27 возле кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины во время выполнения ими задач по назначению в ходе стратегических командно-штабных учений "Казацкая воля-2018", - сказано в сообщении.

Стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля-2018" которые прошли с 25 по 29 сентября в Азовском море.

24 сентября российский истребитель Су-27 перехватил украинский транспортник Ан-26, выполнявший плановое задание над водами Черного моря.