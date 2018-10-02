Олланд рассказал, как Путин испытывал терпение переговорщиков по Донбассу

В Минске Владимир Путин испытывал терпение участников переговоров по Донбассу, сообщил Франсуа Олланд / Reuters

Бывший президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что во время одних из переговоров в столице Беларуси Минске по ситуации на Донбассе глава России Владимир Путин испытывал терпение участников мероприятия.

Президент РФ заставил долго ждать, делая вид, что он якобы не имеет связи с лидерами боевиков, рассказал экс-глава французского государства в интервью телеканалу "Прямой".

"… с самого утра президент Путин еще больше испытывал наше терпение, когда заставил долго ждать, делая вид, что он якобы не имеет связи с лидерами сепаратистов. Но, впрочем, ему таки удалось прийти с ними к определенному соглашению", — заявил собеседник.

Напомним, представители четырех стран — Франции, Украины, Германии и России ("нормандский формат", "нормандская четверка") занимаются урегулированием ситуации на Донбассе.

Ранее Франсуа Олланд говорил, что во время переговоров в Минске 11 и 12 февраля 2015 года Владимир Путин угрожал президенту Петру Порошенко "окончательно раздавить" наши войска на Донбассе.