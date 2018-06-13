"Мантра Минска": эксперт подвел итоги встречи глав МИД нормандской четверки

Перспективы введения миротворческой миссии в результате недавней встречи глав МИД нормандской четверки в Берлине не изменились.

Об этом в комментарии "Главреду" сказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"После встречи нормандской четверки на уровне глав МИД перспективы введения миротворческой миссии на Донбассе никак не изменились. Встреча в Берлине в очередной раз подтвердила, что никакой надежды на компромиссы по этому вопросу на данный момент нет (...) Вроде бы многое изменилось в мире, но и Украина, и Россия остались при своем", - отметил он.

По словам эксперта, заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, что вопросу миротворцев на Донбассе должно предшествовать выполнение Минских соглашений, свидетельствует об отсутствии прогресса в переговорах.

"Такого рода заявления я воспринимаю, как "молитву", люди повторяют какие-то фразы, особо не вникая в их суть. Вот и на встрече в очередной раз прозвучала мантра о том, что Минские соглашения должны быть выполнены. Эта мантра вновь повторяется, что в очередной раз подтверждает, что все остается, как прежде, все продолжают вторить про "Минск". А по поводу "Минска" даже не хочется в который раз повторять известные факты, - например, что срок действия этих договоренностей давно истек", - подытожил Мельник.

Накануне в Берлине состоялась первая за 16 месяцев встреча нормандского формата глав МИД Франции, Германии, Украины и России. Встреча длилась 4,5 часа и проходила в закрытом для прессы формате. Среди основных тем - выполнение Минских соглашений и возможность размещения на Донбассе миротворческой миссии.