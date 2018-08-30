"Я раздавлю вас!": Олланд рассказал, как Путин кричал на Порошенко на переговорах в Минске

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Экс-президент Франции Франсуа Олланд поведал, как во время переговоров в Минске 11 и 12 февраля 2015 года российский лидер Владимир Путин угрожал президенту Украины Петру Порошенко "окончательно раздавить" украинские войска на Донбассе.

Об этом Олланд пишет в своих мемуарах, отрывки из которых опубликовало издание "Тиждень".

"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так было разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это показало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - отмечает Олланд.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" и поручил Министерству иностранных дел страны подготовить документы для разрыва договора.