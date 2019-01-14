"Много живой силы и тягач": в разведке назвали потери боевиков на Донбассе за сутки

На Донбасс 13 января были уничтожены и ранены семь боевиков, узнали в разведке / Reuters

В воскресенье, 13 января, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

На Донбассе за сутки в результате обстрелов был ранен один наш воин, по данным разведки, враг понес потери — уничтожены и ранены семь террористов, говорится на странице пресс-службы ООС в Facebook.

В разведке также сообщили, что был уничтожен многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный (МТ-ЛБ) противника.

"По данным разведки, 13 января четыре оккупанта погибли и трое получили — ранения, уничтожен МТ-ЛБ врага", — отмечается в сообщении.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев говорил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.