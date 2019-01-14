Кабмин засекретил антироссийский санкционный список

УНИАН

Министерство по вопросам временно оккупированных и внутренне перемещенных лиц отказалось обнародовать список российских юридических и физических лиц, против которых в декабре прошлого года Киев ввел санкции.

"Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат", - сообщает Украинская правда со ссылкой на официальный ответ ведомства.

В Кабмине подчеркнули, что правительство не является распорядителеми данной информации.

Напомним, 26 декабря прошлого года СНБО ввел дополнительные санкции в отношении российских физических и юридических лиц - "российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".

Ограничительные меры также введены против лиц, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018.